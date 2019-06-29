رئيس صندوق اعادة الاعمار: حصة نينوى من القروض والمنح يفوق 350 مليون دولار

اعلن رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب الدكتور مصطفى الهيتي ، اليوم السبت ، عن حصة محافظة نينوى(مركزها الموصل) من المبالغ المخصصة الاعمار للمناطق المتضررة ، لافتاً الى انها وصلت لنحو 350 مليون دولار .

وقال الهيتي في تصريح ان ” حصة محافظة نينوى من مبالغ اعمار المناطق المتضررة من الارهاب هو 350 مليون دولار سيتم توزيعها على روؤساء الوحدادت الادارية في المحافظة لاعادة اعمار وتأهيل البنية التحتية الضرورية في عموم المحافظة ومركزها “.

واضاف الهيتي ، بالقول ” هناك عشرات المشاريع الخدمية مازالت قيد التنفيذ داخل المحافظة سيتم انجازها هي الاخرى من مبالغ حصة المحافظة من المبالغ المخصصة لاعمار المناطق المتضررة وبوقت قصير جدا “وفق قوله”.

لافتا الى ان”محافظة نينوى سوف تشهد عملية اعمار كبيرة وخلال مدة قصيرة جدا مع صرف هذه المبالغ التي ستوفر فرص عمل كثيرة للايدي العاملة في المحافظة ” .

رغم مرور أكثر من عامين على استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش إلا أن المدينة لم تشهد أي إعمار يُذكر حتى الآن.

وشهدت الموصل معارك عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي داعش أسفرت عن دمار اجزاء كبيرة من المدينة التي تحصن فيها عناصر التنظيم خصوصاً الموصل القديمة التي كانت المنطقة الأخيرة التي تحررت وشهدت اعنف المعارك بين القوات المحررة ومسلحي داعش وتدمرت معظم مباني المنطقة.

وقد بقيت الموصل تحت سيطرة داعش لمدة 3 سنوات وبعد معارك التحرير العراقية والتي استمرت نحو 9 اشهر تدمر القسم الأعظم من البنية الفوقية والتحتية للمدينة .