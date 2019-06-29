رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية د. قتيبة الجبوري يطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير الكهرباء

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة وزير الكهرباء لإخفاقه في إدارة ملف الكهرباء .

وقال في بيان اليوم :” ان المحافظات الغربية ومحافظات الوسط ومن ضمنها صلاح الدين بلا كهرباء منذ ثلاثة أيام، ودرجة الحرارة تعدت خمسين درجة مئوية، فهل يتحمل السيد الوزير وعائلته البقاء في مثل هكذا جو خانق بلا كهرباء؟ وأين ذهبت تصريحاته ومؤتمراته الصحفية ووعوده التي صرح بها قبل حلول موسم الصيف؟ “.

وأضاف الجبوري :” ان بقاء محافظات الوسط والغربية ثلاثة أيام في ظلام دامس ان دل على شيء يدل على أن السيد الوزير لؤي الخطيب فشل فشلاً ذريعاً في إدارة أهم ملف خدمي وهو ملف الكهرباء ولم يلتزم بتنفيذ وعوده بزيادة ساعات التزويد بالكهرباء، فقد حصل العكس وانقطع التيار الكهربائي تماماً في عدة محافظات “.

وتابع :” نأمل أن يباشر رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي بإجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة وزير الكهرباء والمجيء بوزير قادر على إدارة هذا الملف “.