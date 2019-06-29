عليرضا تابش: أفلام مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي ستعرض في جميع أنحاء ايران

أعلن مدير مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 عن عرض أفلام المهرجان خلال فعالياته القادمة في جميع أنحاء ايران.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان الـ32، صرّح «عليرضا تابش» (مدير المهرجان) خلال مقابلة أجراها معه أحد مراسلي الإذاعة والتلفزيون الايرانية حول آخر أخبار المهرجان، قائلاً: ستحتضن ايران هذا العام جميع فعاليات مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي، من المقرّر أن تُعرض الأفلام المشاركة في هذه الفترة في محافظات مختلفة بالإضافة إلى برامج أخرى.

كما عرّج مدير المهرجان الـ32 على السينمات التي ستعرض فعاليات هذا العام قائلا: ليس من الضروري أن تعرض دور السينما في مراكز المحافظات جميع الأفلام، وأضاف: لدى الادارة العامة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي القدرة على تقديم عدد من دور السينما في جميع المحافظات إلى أمانة المهرجان، وما علينا حينها سوى إرسال الأفلام على شكل حزم تحتوي أعمالاً ترويجية لجميع الأعمال المشاركة.

وتابع علي رضا تابش قائلا: وستبادر المراكز الثقافية المختلفة معاً في جميع المحافظات هذا الصيف لعقد مهرجان دافئ ومفعم بالحياة يُنعش سينما الأطفال واليافعين.

يشار الى أن فعاليات النسخة الـ32 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين ICFF ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس/آب حتى الـ 28 من الشهر ذاته (2019) في مدينة أصفهان التاريخية.