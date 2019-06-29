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عمليات نينوى “اعتقال 23 داعشياً بعملية امنية جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى ، اليوم السبت ، عن اعتقال 23 من افراد خلايا تابعة لداعش بعملية امنية نفذتها قيادة عمليات نينوى في قضاء الحضر (90 كم جنوب الموصل).

وقال العقيد سالم الجبوري لمراسلة (باسنيوز) ان ” قيادة عمليات نينوى نفذت خطة امنية على خلفية معلومات استخباراتية افادت بتسلل خلايا من عصابات داعش الارهابية الى قضاء الحضر وبحوزتهم اسلحة كاتمة الصوت وقذائف تم مصادرتها على الفور ” .

واضاف الجبوري ، ان ” القوات الامنية اقتادت االمعتقلين الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي ” .

وبعد أكثر من 3 سنوات ، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا ، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزّعة في أرجاء البلاد ، وعاد تدريجيًّا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة ”حرب العصابات“ التي كان يتبعها قبل 2014.

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