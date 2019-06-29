فساتين زفاف ناعمة اختاريها من إطلالات يارا

وتميل إلى اختيار الفساتين ذات الطابع الرومانسي الراقي. من الفساتين التي ارتدتها الفنانة يارا استوحي إطلالتك يوم زفافك:

يارا في إطلالة بسيطة وناعمة، إرتدت يارا فستان أبيض مطرز من أعلى بأكمام قصيرة مع تنورة A Line، وتميز الفستان بالرقة والرومانسية.

كما إختارت يارا فستان آخر باللون الأبيض بقصّة متوسطة الطول Midi Dress وبأكمام قصيرة، وأكملت إطلالتها بسوار وتاج الورود البيضاء.

يارا

وأحببنا الفستان الـHalter باللون الأبيض والقصّة الـA Line مع تطريزات ناعمة على الصدر والرقبة.

كذلك اعتمدت يارا فستان أبيض في إحدى أغانيها المصورة، والتي جسدت خلالها دور العروس، والفستان بقصّة بسيطة وناعمة بدون أكمام وبقبّة V.

وللعروس التي تبحث عن فستان زفاف محتشم، يمكن أن تستلهم إطلالتها من فستان يارا الأبيض بالقصّة العمودية والأكمام الطويلة.

وفي إحدى الحفلات، تألقت يارا بفستان منفوش مزين بالتطريزات مع لمسات الريش التي منحته فخامة وسحر لا يضاهى، وهو بأكمام قصيرة ويناسب العروس صاحبة القامة القصيرة.

إطلالات يارا

كما إرتدت يارا فستان وردي ناعم بقماش التول وبتصميم بسيط يناسب العروس، حيث أن اللون الوردي من ألوان فساتين الزفاف الرائجة.

شاهدي أجمل فساتين يارا التي يمكن إعتمادها في يوم الزفاف، لتستوحي منها تصميم يناسبك.