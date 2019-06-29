فساتين فرح محجبات لصيف 2019

الصبيّة المحجبة تظل أيامًا وشهورًا تبحث عن فستان أحلامها، الذي يتميز بالاطلالة العصرية، والاحتشام كذلك، والأهم ألا تضطر معه إلى ارتداء بطانات ثقيلة تخفي أيّ جزء شفاف أو مكشوف بالفستان. لهذا جمعنا لكِ اليوم فساتين فرح محجبات صيف 2019 لتستلهمي منها تصاميم مميزة لاطلالتِك.

فساتين محجبات

الفساتين بتصميم حورية البحر مع الأكمام الطويلة

يمكنكِ اختيار الفستان بتصميم حورية البحر، مع الأكمام الطويلة محتشم وبسيط، مع لمسات مزركشة من القماشة نفسها على الفستان، ولكننا لا ننصحكِ باعتماد خامة الستان اللامعة والتي تُبرز الجسم بشكل كبير، وقد لا تناسب المحجبات بشكل عام، من الممكن أن تعتمدي معها إحدى لمسات الشيفون للمسة مختلفة.

الفستان المنفوش بتصميم السندريلا مع الأكمام المطرزة

إذا كنتِ تحبين تصميم الفساتين المنفوشة، فإليكِ هذا الفستان بتصميم السندريلا المميز، مناسب للصبايا الممتلئات يخفي منطقة الأرداف الممتلئة. اعتمدي بعض التطريزات على الأكمام المتناغمة مع تصميم الفستان نفسه، لاطلالة ملكية ومحتشمة، من الممكن أن ترتدي معها التاج كبير الحجم، ليكتمل اللوك المترف.