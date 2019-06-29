كوستاريكا ترحل عراقيين ومصريين للاشتباه بانتمائهم لداعش

أعلنت سلطات الهجرة في كوستاريكا أن نيكاراغوا اعتقلت مصريين وعراقيين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” وأرسلوا لاحقا إلى كوستاريكا وسيتم ترحليهم.

وقالت مديرية الهجرة فيسان خوسيه إن الرجال الأربعة سيطردون إلى بلادهم بعد انتهاء التحقيق معهم، نظرا إلى وضعهم غير القانوني في كوستاريكا.

من جهتها أعلنت شرطة نيكاراغوا في بيان أن الجيش اعتقل الرجال الأربعة الذين “يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش”، مشيرة إلى “أنهم دخلوا بشكل غير قانوني عن طريق معبر حدودي”.

واعتقل المصريان محمد إبراهيم (33 عاما) ومحمود سامي عيسى (26 عاما) والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري (41 عاما) ومصطفى علي محمد يعقوب (29 عاما) يوم الثلاثاء في نيكاراغوا.

ودخل الموقوفون الأربعة كوستاريكا في 9 يونيو من بنما، بموجب اتفاقية هجرة بين البلدين تسمح بدخول 100 مهاجر يوميا. ويعبر العديد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من هايتي وكوبا وإفريقيا وآسيا، أراضي كوستاريكا للوصول إلى الولايات المتحدة.