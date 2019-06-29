محافظة عراقية تحذر من عصابات منظمة بلباس خليجي تحتال بعملات بلا قيمة

اصدرت قيادة شرطة كربلاء يوم الجمعة تحذيرا من عصابات النصب والاحتيال المنظمة باللباس الخليجي التي تُصرّف عملات بلا قيمة بملايين الدنانير.

وكان الشرطة قد القت القبض مؤخرا على عصابة نصب واحتيال منظمة مسبقاً مكونة من ثلاثة متهمين في منطقة الاسكان ينتحلون صفة أشخاص خليجيين مدعين انهم يعملون في منظمات إنسانية لإيهام الناس بأنهم من خارج البلد ويحملون معهم عملات أجنبيه ليست ذات قيمة أو منتهية صلاحية التعامل بها ويستبدلونها بالعملة العراقية بحجة توزيعها على الناس الفقراء والمتعففين تاركين خلفهم الضحايا ،

وقالت قيادة الشرطة في بيان اليوم انها “تحذر من هكذا عصابة منظمة يتكلمون باللهجة الخليجية والعربية وبصحبتهم نساء حيث يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين بطرق وأساليب عديدة ومختلفة بحجة أنهم منظمات إنسانية ولديهم اموال من العملة الأجنبية الصعبة يرومون تصريفها لتقديم الدعم والإغاثة للعوائل الفقيرة والمتعففة”، موضحة ان “هذه العملات بلا قيمة ويكون اغلب الضحايا من المواطنين اللذين قادهم الطمع إلى الوقوع في فخ هذه العصابة التي يرتدي غالباً افرادها الزي الخليجي”.

ودعت قيادة شرطة كربلاء “الأهالي والزائرين كافة الى عدم التعامل مع الاشخاص الغرباء في الامور المالية والتعامل فقط مع المصارف والبورصات الاصولية والقانونية المعرفة خشية وقوعهم ضحية هذه العصابات والابلاغ الفوري عن اي حالة تجلب الشك او الاشخاص الغرباء الى اقرب دورية او مركز امني او الإتصال على الخط الساخن(١٠٤) المجاني ومن جميع الخطوط”.