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مسؤول امريكي: الشعب الايراني لا يرغب بتبديد امواله على الميليشيات العراقية

ذكر المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك يوم الجمعة ان النظام في طهران يعمل على تمويل ميليشيات في العراق.

قال هوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “عززنا الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ضمن سياسة الردع ضد إيران.”

وشدد هوك على أن “أي تهديد تتعرض له القوات الأميركية في المنطقة سيرد عليه بالقوة العسكرية”.

إلى ذلك، كرر أن هدف الولايات المتحدة ليس تغيير النظام في إيران، إنما أوضح أم بلاده ستستمر في دعم الشعب الإيراني والعمل على تغيير سلوك النظام في طهران.

وتابع قائلاً ان “الشعب الإيراني لا يرغب في تبديد أمواله على الميليشيات العراقية، وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن”.

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