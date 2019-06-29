مفتي العراق يدعو وزير الداخلية الجديد لإغلاق محال بيع المشروبات الكحولية ببغداد

دعا مفتي الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي يوم الجمعة وزير الداخلية الجديد ياسين الياسري الى اغلاق محال بيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد.

وقال الصميدعي في خطبة صلاة الجمعة ببغداد “اتعجب الاحزاب الاسلامية اليوم تحكم البلاد ومحال الخمور مفتوحة بشكل علني والذين يحمونها للاسف قوات الشرطة”.

واضاف “نريد من الوزير الجديد للداخلية الذي ينتسب لآل البيت ان يتق الله ويغلق تلك المحال”.

يذكر ان العراق ومنذ قيام دولته الحديثة في بدايات القرن العشرين، لم يقيد استيراد وبيع واستهلاك الخمور، في وقت ازدهرت فيه تجارة تهريب الخمور إلى العراق بعد 2003 غير ان البرلمان صوت في عام 2016 على مشروع قانون يحظر استيراد وبيع وتصنيع تلك المشروبات الا انه لم يدخل حيز التنفيذ.

علما بأن تقرير لمنظمة الصحة العالمية صادر عام 2014، عن استهلاك الأفراد في دول العالم للكحول، ذكر ان العراق احتل المرتبة 11 عربيا في استهلاك الخمور.