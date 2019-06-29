مقتل شخصين احدهما على يد شقيقه وامرأة تضرم النار بجسدها بحوادث في اقليم كوردستان

افاد مصدر امني يوم الجمعة ان شخصا قتل بهجوم مسلح في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر ان مسلحين مجهولين قتلوا ظهر اليوم في قضاء جمجمال شخصا يدعى (ع، م، و)، مشيرا الى ان المقتول عنصر في صفوف قوات البيشمركة.

الى ذلك اعلنت مديرية الشرطة في محافظة السليمانية اليوم الجمعة ان شخصا اقدم على قتل شقيقه باطلاق النار على راسه في ناحية “وارماوا”.

وقالت الشرطة في بيان ان شخصا يدعى (ن،ع،ف) اقدم مساء امس في قرية “كاني كوي” في الناحية المذكورة التابعة لقضاء شهرزور على اطلاق رصاصة من سلاح كان بحوزته صوب رأس شقيقه ليصيبه.

واضاف البيان ان مفارز شرطة الناحية نقلت المصاب البى مستشفى “الشهيد رؤوف” وبعد تلقيه الاسعافات الاولية تم نقله الى مستشفى الطوارئ بمدينة السليمانية ولكن لشدة اصابته فارق الحياة.

وتابع البيان ان قوات الشرطة شرعت بالتحقيقات وبعد ساعات تمكنت من القاء القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة والذي هو نوع “كلاشينكوف”، مشيرا الى انه وبأمر من القضاء تم ايداع المتهم بالحبس وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي.

وعلى صعيد مواز قالت مديرية شرطة ادارة منطقة “كرميان” في بيان اليوم، انه قبل ظهر اليوم وفي ناحية “رزكاري” التابعة لقضاء كلار تم نقل امرأة مصابة بحروق في جسدها الى مستشفى “الشهيد هـژار”.

واوضح البيان انه وفق اقوال المرأة التي هي من مواليد عام 1993 وام لثلاثة اطفال انها اقدمت على احراق نفسها بسبب خلاف عائلي.

ونوه البيان الى انه وبعد تلقيها العلاج اللازم في مستشفى المذكور ولشدة الحروق التي بجسدها تم نقلها الى مستشفى السليمانية.