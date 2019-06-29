نجوى كرم لصحفية: يخرب بيتك ع ها السؤال

بأجوبة مقتضبة ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحافي مهرجان موازين ، حيث انقسموا بين من اعتبر إجاباتها دبلوماسية ومقبولة، فيما وجدها البعض الآخر غير مقبولة خاصة وأن المؤتمر الصحافي يقام للإجابة عن أسئلة الصحفيين بدون عجرفة أو كبرياء على رأي بعض الحاضرين.

نجوى كرم تمكنت من التهرب من سؤال محرج طرحته عليها إحدى الصحافيات بعد أن طلبت منها أن تختار بين الانفصال عن حبيبها، أو رؤيته برفقة فنانة أخرى؟

ولم تتمكن نجوى من فهم السؤال في المرة الأولى وعندما تمت إعادته مرة ثانية ردت نجوى : “يخرب بيتك على ها سؤال” رافضة التعليق.

ولفت بعض المتابعين إلى أن الصحافية ذكّرت الفنانة بما نشر العام الماضي عن علاقة جمعت الفنانة اللبنانية يارا وفيليب زيادة الذي قيل إنه حبيب كرم السابق.

حيث ظهر الأخيران في صورة تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها إلا أن يارا لم تصدر أي تعليق على الأمر .

وحول الأسباب التي دفعتها لتغيير شكل أنفها نهاية السنة الماضية، صرحت كرم أن أنفها كان يزعجها قليلاً من ناحية الشكل، وكذلك بخصوص طريقة تنفسها الذي يحتاجه الفنان عادة في الغناء.

نجوى كرم وفي لفتة منها وتضامناً مع تونس، بسبب التفجيرين الانتحاريين اللذين حصلا على أرضها أول أمس، طلبت من الحضور الوقوف دقيقة صمت من أجل تونس.

و شاركت قبيل قدومها إلى المغرب فيديو لم تتجاوز مدته بضع ثواني وهي تغني مع أعضاء فرقتها كلمات شعبية طفولية وتدعو المتابعين أن يلتقوا بها في حفلها بمهرجان موازين .

وتحيي المطربة اللبنانية حفلًا غنائيًا، ضمن الدورة الثامنة عشر من المهرجان، مساء اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو على منصة النهضة .