هيفاء وهبي وش السعد على محمد صلاح .. وهذه رسالتها إليه بعد هدفه الأول

لم يخيب نجم كرة القدم محمد صلاح توقعات النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وأحرز مساء أمس هدفه الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية لصالح المنتخب الوطني المصري، ووجهت له هيفاء رسالة ذكرته فيها بأنها توقعت أن يحرز هدفا، بعدما صام عن التهديف في المباراة الافتتاحية.

هيفاء غردت عبر تويتر فور انتهاء مباراة المنتخب المصري ونظيره الكونغولي بهدفين دون رد، قائلة: كنت واثقة ان #محمد_صلاح هيسجل ويفرّح #مصر والعرب كعادته….مبروووووك #صلاح #تريزيجيه على الأداء العالمي .. #طارق_حامد #محمود_علاء #المحمدي لعبكم كان كتير حلو.. هنيئًا لكل الأبطال اللي شرفوا مصر الليلة #مصر_الكونغو.

هيفاء أظهرت متابعة خاصة للبطولة الإفريقية، ومعرفة بأسماء نجوم الفرق الكروية وصارت تغرد يوميا لدعم المنتخبات العربية المشاركة في فعالياتها وهي منتخبات تونس والجزائر والمغرب، وكتبت بالأمس أنها تتوقع إحراز صلاح لاعب فريق ليفربول ثلاثية، وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: تتوقعوا مين هيفوز في ماتش #مصر_الكونغو و النتيجة؟ و #محمد_صلاح هيسجل ولا لأ؟

توقعت إحراز صلاح لهاتريك

وتابعت قائلة: يا رب الفوز ل #منتخب_مصر بإذن الله و #صلاح يسجل هاتريك و يفرحنا كعادته و #تريزيجيه يسجل تاني، وقامت بعمل استطلاع رأي أظهر توقاعت فوز مصر بنسبة 74 بالمئة.

هيفاء توقعت تسجيل محمد صلاح هدف في مباراة الكونغو وحدث، فهل يتحول حسابها على تويتر لمنصة تكشف توقعات مصير المنتخبات العربية؟