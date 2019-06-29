وزارة الصناعة تحقق بحريق المشراق وتحيل معمل الكبريت للاستثمار

أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري عن تشكيل لجنة تحقيقية في الوزارة للكشف عن أسباب الحريق في معمل كبريت المشراق جنوب الموصل.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة العامة لكبريت المشراق، اليوم السبت، إن «لجنة تحقيقية شكلتها وزارة الصناعة برئاسة وكيل الوزارة الفني للكشف عن أسباب الحريق في المعمل وتحديد الجهات المقصرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها».

وأضاف الجبوري، «إن الوزارة وجهت باتخاذ جميع إجراءات السلامة بعد الحادثة وذلك لمنع تكرارها»، مثمناً جهود الدفاع المدني التي بذلت من أجل إخماد الحرائق والجهود المساندة التي قدمت من مديريات البلديات والشرطة وإدارة نينوى فضلاً عن الدعم المقدم من إقليم كوردستان، مبيناً أنه لولا تلك الجهود لحدثت كارثة حقيقية متمثلة باحتراق مادة الفووم والكبريت الحر في مخازن المعمل الرئيسية».

وكشف الجبوري عن إحالة معمل كبريت المشراق كفرصة استثمارية أمام الشركات العراقية والعالمية الرصينة، وأكد أن الشركات والمعامل التابعة للوزارة والتي تعرضت للدمار جراء العمليات العسكرية لم تخصص لها المبالغ في هذه الفترة من أجل إعادة تأهيلها وإعمارها، لافتاً إلى أن الوزارة ستقدم تلك المعامل للاستثمار أمام الشركات الرصينة من أجل إعادة إعمارها وتشغيلها من جديد.

وزير الصناعة أشا إلى أن «هناك خطة لإعادة إعمار المعامل إلا أن المبالغ المخصصة قليلة غير كافية لإعادة تأهيل المصانع، لذلك نسعى لإحالة تلك المصانع للاستثمار».

بدوره قال مدير الدفاع المجني العام اللواء كاظم سلمان في المؤتمر الصحفي: «إن واقع معمل كبريت المشراق مزري للغاية الأمر الذي تسبب بوقوع الكارثة واندلاع النيران في أغلب مواقع المعمل»، مبيناً أن جهود الدفاع المدني كانت الكلمة الفصل في وقف الحرائق وإخمادها رغم مشاركة وإسناد الجهات الحكومية من مختلف القطاعات.

وكشف قائمقام الموصل زهير الأعرجي عن تقديم حكومة إقليم كوردستان مقترحاً لإرسال طائرات للمساهمة في عمليات إخماد الحرائق في المشراق، إلا أنها لم تحصل على الموافقات الأمنية.

وقال الأعرجي: «إن جهوداً كبيرة بذلتها جمع الجهات لاسيما الدفاع المدني والبلديات وادارة نينوى وحكومة بغداد وسلطات إقليم كوردستان في إخماد الحرائق»، وأضاف «حكومة الإقليم قدمت مقترحاً لإرسال طائرات لإطفاء الحرائق لكنها لم تحصل على الموافقات الأمنية».