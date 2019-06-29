بالفيديو .. اختراع عباءة تجعلك تختفي مثل هاري بوتر
استوحت إحدى شركات الفيديو جيم أحدث ألعابها من عالم السحرة “هوغوورتس”، وهي عبارة عن عباءة غير مرئية تتيح لعشاق بوتر أن يختفوا تحتها.اللعبة عبارة عن تطيبق على الهواتف المحمولة، ويتم التقاط الصور والفيديوهات من خلاله، في الوقت الذي يرتدي فيه الطفل عباءة خضراء تجعله غير مرئي، بحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.
ويكمن سر اللعبة في التصميم الداخلي للعباءة المصنوعة من القماش، والتي تعمل على غرار تقنية “الشاشة الخضراء” المشهورة والمستخدمة في إنتاج الأفلام والتلفزيون.
يلتقط التطبيق اللون الأخضر من العباءة ويجعله غير مرئي عند مشاهدته عبر الجهاز.
ويمكن أيضا إضافة خلفية إلى الصور الملتطقة، ولكن لم يتم تطبيقها الآن، ومن المقرر أن يتم عرض العباءة للبيع في أستراليا في 1 يوليو المقبل.
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