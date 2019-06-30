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التطفيلية الإقليمية!!

التطفلية من التطفل أو براسِتزم من البراسايت , وهي أي كائن حي يتطفل على كائن حي آخر , بمعنى يعيش فيه أو عليه ويستنزف طاقاته وقدراته.

والطفيليات كالديدان والبكتريا والفيروسات وغيرها من المخلوقات التي تعتاش في داخل مخلوق آخر , والعجيب في أمرها أنها تتكاثر بسرعة في رحاب معيلها لأنها تتلقى ما تريده منه بالمجان , مما يزيد من شراهتها ويدفعها إلى التنامي والإبتزاز حتى تقضي عليه , كما تقعل الدودة الشريطية وطفيليات الملاريا داخل جسم البشر.

وفي اللغة تطفل الرجل: صار طفيليا , أي مَن يضيّف نفسه عند غيره بلا دعوة.

وتطفل الغريب: تدخل فيما لا يعنيه.

والتطفل سلوك قائم بين البشر , وذات مرة قال لي صديقي الياباني , أن الفتاة اليابانية الغير متزوجة تتطفل على أهلها , وتشكل عبئا كبيرا عليهم , أي تستنزفهم ماديا.

ويكون في العائلة الواحدة وبين العوائل , وبين الأفراد , وكذلك ما بين الأمم والشعوب والعديد من المؤسسات والشركات , وما شئت من الحالات.

وفي السياسة هناك أنظمة طفيلية وأخرى مُعيلة لها , وهذه المتطفلة تنهك المعيلة وتستنزف قواها فتخور وتضمر , وتفقد دورها وقيمتها وإمكانيتها على الحياة العزيزة.

وما نقصده بالتطفلية الإقليمية , أن بعض الدول المجاورة لهذه الدولة أو تلك تتطفل عنوة على جيرانها , لكي تتخلص مما يعتريها من ضنك العيش والقبض على عنقها من قبل الدول القوية , التي ستستسلم لها حتما وسترضخ لإرادتها , رغم تظاهرها بغير ذلك.

وهناك دولة مجاورة لدولة عربية لم تساهم في إعانتها على شظف العيش ومرارات الحصار الذي عانت منه لأكثر من ثلاثة عشر سنة , وما أن تم فرض الحصار عليها حتى إندفعت نحو التطفل على تلك الدولة , التي ما أسهمت بالتقليل من ويلاتها بل أمعنت بقسوتها عليها .

وتتعجب من نظام حكم هذه الدولة العربية الذي خنع وخضع وإستسلم لإرادتها ونفذ أوامرها , وصار يصرح بالوقوف إلى جانبها ومساعدتها على مواجهة الحصار , وأشرع أبواب البلاد لتكون لها الحرية في التطفل على وجود الوطن ومصير العباد , مما يعني أن الحصار الحقيقي سيكون مفروضا على الدولة المُعيلة للدولة المتطفلة عليها , وأن أبناءها سيعانون الويلات , وستتحقق التداعيات اللازمة لإدامة التطفل وإشغال الناس بعيدا عن تبعياته ونتائجه الإقتصادية القاسية التي ستحيق بالدولة المُعيلة , والتي تمتص رحيق وجودها الدولة المتطفلة عليها.

وهذه قضية مصيرية يتم التعتيم عليها والتضليل حولها , وتساهم في هذا البلاء القوى التي تفرض الحصار على الدولة المتطفلة , مما يعني أن الهدف الحقيقي هو تلك الدولة العربية وليس الدولة التي منحت كافة الحقوق التطفلية في الدولة المبتلاة بالتابعين لغير بلادهم.

فهل من يقظة ووعي بمكائد الوجيع ؟!!

د-صادق السامرائي

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