الحكيم يشبه الحكومات العراقية المتتالية بـ”سفينة نوح”: الكل يشارك والكل يعارض

انتقد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم يوم السبت بشدة اداء الحكومات المتتالية على حكم العراق بعد عام 2003، مؤكدا انه سلك سبيل المعارضة لأنها “المحاصصة والمجاملات والفساد المالي والاداري وتردي الواقع الخدمي والامني” البلاد.

وقال الحكيم في كملة له بمناسبة الذكرى الـ99 على ثورة العشرين وسط حشود من انصاره في مكتبه وسط العاصمة بغداد، ان “الحكومات المتتالية في العراق كانت تشبه سفينة نوح الكل يشارك والكل يعارض والكل يشكو من ادائها”.

واضاف “اخترنا طريق المعارضة الوطنية لنضع حدا للمجاملات السياسية على اساس المصالح الشخصية والحزبية والفئوية”.

وزاد بالقول ان “هناك من يرى نفسه فوق القانون وهناك من يتجاوز على المال العام ويتساهل بالملف الامني كل ذلك كان نتيجة للمحاباة والمجاملات والضعف في الموجهة والحسم ولا يمكن مواجهتها الا بمعارضة سياسية وطنية”.

وتابع الحكيم بالقول “نحن نعارض لمواجهة التفرد بتشكل الحكومة والتفرد بحد ذاته ليس معيبا ولكن بشرط واحد ان تتحمل الجهة المشكلة للحكومة المسؤولية بالنجاح والفشل”.

ونوه الى ان “البلد بحاجة الى معارضة سياسية وطنية منهجية تعمل على فرز المناهج السياسية وتحدد مساحة المسؤولية بوضح وتعري الاخطاء وتشكر الانجازات”.