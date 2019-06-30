الخير والبركة فرع المحمودية تعقد مجلسا حسينيا بمناسبة استشهاد الامام الصادق عليه السلام

عقدت جمعية الخير والبركة الثقافية فرع المحمودية مجلسا حسينيا في ذكرى شهادة الامام جعفر الصادق عليه السلام ، وذلك يوم السبت المصادف ٢٩ / ٦ / ٢٠١٩ في قاعة الجمعية بحضور عدد من الشخصيات والوجهاء وجمع من المؤمنين.

واعتلى المنبر الحسيني الشيخ جاسم السعدي الذي اكد على ضرورة استلهام العبر والدروس من حياة ورسالة الامام الصادق عليه السلام والسير على نهجه في القول والعمل والالتزام بحب آلِ البيت عليهم السلام لانهم سفن النجاة وطريق الجنان.

يذكر ان فرع جمعية الخير والبركة الثقافية افتتح في مدينة المحمودية اواسط شهر رمضان قبل الماضي ، وبدأ بمزاولة نشاطاته سريعا وسط تفاعل ايجابي من اهالي القضاء والمناطق المجاورة.

المكتب الاعلامي

٢٩ / ٦ / ٢٠١٩