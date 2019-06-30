الديمقراطي الكوردستاني : يمكن اجراء الانتخابات المحلية في كركوك .. في هذه الحالة فقط !

كشف مسؤول في الدیمقراطي الكوردستاني ، اكبر الاحزاب الكوردستانیة في اقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، عن شروط الحزب للمشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك (ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان) ، على رأسها انهاء “عسكرة ” المدينة.

عضو مجلس قيادة كركوك ــ گرميان في الديمقراطي الكوردستاني فرهاد كركوكي ، قال لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك يجب تطبيع الاوضاع في المدينة ” والا لسنا مع اجراءها في الموعد التي يتم الحديث عنه”.

وكانت هيأة رئاسة البرلمان العراقي ، شددت خلال جلسته في 24 يونيو/ حزيران الجاري، على اجراء الانتخابات المحلية (مجلس المحافظة) في محافظة كركوك ، بموعدها مع بقية المحافظات في الـ 20 من ابريل / نيسان المقبل .

كركوكي قال ” اذا ما تم تطبيع اوضاع كركوك وعاد النازحون والمهجرون وتم اخلاء المدينة من القوات العسكرية فليتم اجراء الانتخابات ” . مضيفاً ” من المهم بالنسبة للديمقراطي الكوردستاني ان يتم تطبيع الاوضاع في كركوك .. هذا الامر بحاجة الى خطوات عملية واولاها إخراج القوات العسكرية من المدينة وعودة مجلس المحافظة وكذلك عودة الديمقراطي الكوردستاني الى مقراته “.

وكان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان ، حسن الكعبي ، قال في بيان في 24 يونيو/ حزيران الجاري ، أن ” الكعبي ترأس الاجتماع المشترك لبحث الاستعدادات الاخيرة لأجراء انتخابات المجالس المحلية في محافظة كركوك ، بحضور رئيس اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات النيابيتين والنواب من ممثلي محافظة كركوك بكافة مكوناتها ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثلي وزارات الداخلية والهجرة والتخطيط والتجارة والصحة والبيئة وممثل البعثة الدولية للأمم المتحدة”.

ونوه الكعبي الى ان ” اجراء الانتخابات في محافظة كركوك يختلف عن بقية محافظات العراق لما لهذه المحافظة من خصوصية يعلمها الجميع فهناك ارث لحقبة زمنية تمثل ما قبل العام 2003 وارث لما بعد هذا العام ثم اضيفت لها حقبة فترة احتلال عصابات داعش لأجزاء من المحافظة وحقبة ما بعد التحرير ، وايضا موضوع المكونات”.

وأوضح أن “كل هذه الملفات تتطلب تظافر جهود الجميع من حكومة مركزية وحكومة محافظة ونواب ممثلي المحافظة والمكونات والمفوضية وبقية الوزارات بهدف تذليلها وانهائها بشكل كامل ، فالكل متفق على اجراء الانتخابات لهذه المحافظة بذات الموعد الذي ستتم به انتخابات المجالس المحلية لبقية المحافظات والمقررة نهاية العام المقبل”.

وفي احدث التطورات بشأن الاوضاع في كركوك ، قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، اليوم الاحد ، ببراءة رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، من كافة التهم الموجهة إليه من قبل محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري وفريقه ، وان بإمكانه اعتباراً من اليوم استئناف مهامه رسمياً كرئيس لمجلس محافظة كركوك ، ويطالب بالتعويض المادي والمعنوي .

ومؤخراً، أظهرت وثيقة حصلت عليها (باسنيوز)، قراراً صادراً عن محكمة استئناف الرصافة التابعة لمجلس القضاء الأعلى، موجهاً إلى الشرطة الاتحادية في كركوك، يؤكد على كف قرار التحري والقبض الصادر بحق ريبوار طالباني.

وبعد استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان وخيانة 16 أكتوبر 2017، وجه محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري وفريقه العديد من التهم لرئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني.

وكانت محكمة تحقيق كركوك، قد أصدرت في 3 حزيران / يونيو 2018، مذكرة قبض وتحري بحق رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طالباني.

وخرج ريبوار طالباني من محافظة كركوك بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الاول 2017، وسيطرة المليشيات والقوات العراقية على كركوك ومناطق اخرى من ‹المتنازع عليها› كرد فعل على استفتاء الاستقلال الذي أجراه الكورد في أيلول / سبتمبر 2017 الماضي. وشارك فيه سكان كركوك .