الطريق الذي لم يُسلك – للشاعر الأميركي روبرت لي فروست (1874 – 1963)
ترجمة د. بهجت عباس
طريقان تشعبّا في غابةٍ صفراءَ شاحبةٍ ،
وأنا ، وا أسفاه ، لم أستطع سلوكَهما معاً ،
و كمسافر وحيد
وقفت طويلاً ، أنظر إلى أحدهما إلى أبعدِ
ما استطعتُ لأعرفَ أين تعرّج في الأدغال ؛
وسلكتُ الآخرَ ، كان واضحاً تماماً ،
ولربّما كان أفضلَ مسلكاً ،
حيث كان العشبُ أخضرَ ومحتفظاً بحيويّـته؛
ولو أنّ الأوّلَ كان مثـلَـه أيضاً
ولكنَّ السَّيـرَ عليهما أنهكهمـا معاً.
وكلاهما غُطِّيَ بأوراقٍ على حدّ سواء
ذاك الصباح ، حيث لا خطوةٌ وطأتهما .
آه! أبقيتُ الأول ليوم آخَرَ !
عارفاً كيف يؤدّي طريق إلى طريق
شككت فيما لو عدتُ ُمرّة أخرى.
سوف أتحدّث بلهفة عن هذا هنا
في مكان ما وفي مرحلة من العمر:
طريقان تشعّبا في غابة ، وأنا —
اتّخذتُ الطريقَ الذي لم يُسلَـكْ إلاّ قليلاً ،
وهذا مـا صنع كلّ هذا الاختلاف .
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يعني الشاعر هنا أن الطريق يمثّل الاختيار في الحياة ، والاختيار واحد ، فعلى الإنسان أن يختار الطريق الصحيح الذي يعرف أين يؤدّي به ، ومن هنا عليه التفكير ملياً في الاختيار. يأخذ الشاعر الطريق الثاني الذي يشعر أنه طريق حيوي ومُـغـرٍ وأنَّ سالكيه ليسوا بكُـثـرٍ ، ولكنّ هذا الطريق أخذه إلى سلسلة من طُرقٍ مختلفة . ومع هذا يفكر باتخاذ الطريق الأول في وقت آخر ، ولكنه لا يستطع الرجوع إلى الوراء . فما اتخذ من قرار أصبح لصيقاً به ، ولكنه سيخبر الآخرين عندما يتقدم في العمر عن تصميمه لاتخاذ ذلك الطريق بتنهدات لا يُعرَفُ إنْ كانتْ عن
ارتياح أمْ حسراتٍ .