العراق يدين قصفا تركيا اودى بحياة مدنيين في اقليم كوردستان ويعده انتهاكا وانتقاصا

ادانت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت قصف الطائرات التركية الذي تسبب مؤخرا بمقتل واصابة عدد من المدنيين في اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان “العراق يعبر عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِّ التركيِّ بقصف مكثف على منطقة كورته ك/محافظة السليمانيّة؛ ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين”.

واضاف البيان انه “في الوقت الذي نحرص فيه أشدَّ الحرص على إقامة علاقات استراتيجيَّة طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا نرى أنّ القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حُسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا، وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنسانيّ”.

وتابع البيان انه “مهما كانت الظروف والمُسوِّغات نُؤكّد على الجانب التركيّ أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين”.

وقتل ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة ووقع جرحى يوم 27 من شهر حزيران الجاري بقصف لمقاتلات تركية داخل اقليم كوردستان.

وذكرت مصادر امنية، ان مقاتلات تركية شنت قصفا على عجلتين في منطقة “كورتك” قرب جبال قنديل، مما ادى لمقتل لثلاثة اشخاص ابن وام وطفلهما، واصابة 5 اشخاص اخرين، فضلا عن احتراق العجلتين.

وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية مؤخرا على مواقع تقول انها تابعة لحزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل داخل اراضي اقليم كوردستان مواقع له.