الكاتب والصحفي عبد الغني علي يحيى في ذمة الخلود

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الكاتب والصحفي والاديب المناضل عبدالغني علي يحيى في اربيل بعد صراع طويل مع المرض.

لقد كان الراحل صحفيا بارعا واديبا مقتدرا وقلما قوميا مبدعا قضى عمره مدافعا حقيقيا عن قضية شعبه العادلة وحقوقه المغتصبة.

بهذا المصاب الجلل يتقدم فرع بغداد لنقابة صحفيي كوردستان باحر التعازي وخالص المواساة لعائلة الفقيد والاسرة الصحفية الكوردية سائلا العلي القدير ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.

فرع بغداد لنقابة صحفيي كوردستان