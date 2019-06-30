الكفيل والخباز و .. كثر الحديث

راضي المترفي

ونحن نتناول فطورنا صباح امس كان الزميل علي الخباز يجلس على مقربة منا منفردا وبعد ان انتعش بـ (بقوطية ) ميني مكتوب عليها ( الكفيل ) نقرت اصابعه على الطاولة بشكل خفيف لكنه لفت انتباهي فتابعته ثم اردف بعد لحظات وهو ينظر باتجاهنا بجملة ( كثر الحديث ) فتناغمت وبعض الحاضرين معه واكملنا ( عن التي اهواها ) فضحك وقال : لايغاتي وين رحتو ياهوى ياكاظم الساهر لايبويه انا اقصد كثر الكلام عن مستشفى ( الكفيل ) بالباطل وتوجيه التهم جزافا وانتم اليوم ضيوف العتبة العباسية وكلكم صحفيون واعلامييون مارأيكم بالذهاب الى مستشفى الكفيل مع حق مكفول في كل مايخص المرضى والاسعار والاطلاع على كل الاوراق التي ترغبون بالاطلاع عليها وبالمناسبة العتبة العباسية وخصوصا في مايخص مستشفى الكفيل ومايتعرض له من حملات ظالمة في جانب الاسعار وقدرات المستشفى واطباؤه لاحاجة لها بمن يدافع عنها في هذا المجال فالحوزة ومستشفى الكفيل يعملان في النور ونعرف اعدائنا جيدا واعدائنا ليس اعداء النجاح فقط انما هناك اعداء غير هؤلاء اعداء فعليين متضررين من وجود ليس مستشفى الكفيل وحده ولا بعض المشاريع الاخرى انما وجود العتبة العباسية ومالها من مشاريع داخل كربلاء هو الذي الحق ضررا بهؤلاء وحولهم الى اعداء والا بالمنطق هل يعقل ان تغلق شركة سياحة دينية ابوابها بعد عزوف المرضى عن الذهاب للهند والتطبب في مستشفى الكفيل ويتصرف اهلها برضى عن مستشفى الكفيل الذي اثر على شركتهم حد الغلاق ؟ اكيد سيتحولون الى اعداء ويمارسون دعاية ظالمة ويتظافرون مع متضررين اخرين ليشكلوا جيشا يحارب ليس مستشفى الكفيل وحده انما كل مشروع حمل معه من لحظات انطلاقه اسباب نجاحه واسم ( الكفيل ) . قمنا بزيارة مستشفى الكفيل بصحبة صاحب ( كثر الحديث ) وانظم الينا مسؤول اعلام المستشفى الزميل ( طارق الطرفي ) الذي سهل مهمتنا كثيرا في جانبها الرسمي ومايخص السجلات واتاحوا لنا فرصة الجلوس مع المرضى فكان والحق يقال ان مستشفى الكفيل هو مفخرة عراقية تقف خلفها ( العتبة العباسية ) بكل ثقلها والمستشفى تتميز بموقع ممتاز في المدينة وباجهزة حديثة جدا ومتطورة وكفاءات طبية وادارية مشهود لها واسعار تقل قليلا او تقترب من اسعار مشافي دول الجوار لكنها تتطابق او تتقارب تماما مع الاسعار في مستشفيات الهند وهذا يعتبر مكسب اذ يوفر للمريض في العراق كل ماموجود في مستشفيات الهند ناقصا اجور السفر والاقامة . وقبل ان اغادر المستشفى رددت مع الخباز ( كثر الحديث عن ..) بعد ان علمنا ان بعض مستشفيات العراق وكثير من الاطباء واهل الاختصاص هم من ينصحوا مرضاهم بالتطبب في مستشفى الكفيل . اليس من حق الخباز ان يغني ؟ .