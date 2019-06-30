بالأرقام.. مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية لليوم الأحد

اغلق مؤشر الاسعار ISX 60 في تداولات جلسة اليوم، في سوق العراق للاوراق المالية، على (496.31) نقطة مرتفعا بنسبة (0.14) عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (495.64) نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة (484,501,483) سهم، وبلغت قيمة الاسهم (490,889,648 ) دينار.

وتداول اسهم (31) شركة من اصل (103) شركة مدرجة في السوق، فيما اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (20) شركة .

وبلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين (36,028) مليون سهم بقيمة بلغت (112,490) مليون دينار من خلال تنفيذ (56) صفقة على اسهم (4) شركات .

اما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين فقد بلغت (5,471) مليون سهم بقيمة بلغت (16,621) مليون دينار من خلال تنفيذ (17) صفقة على اسهم (3) شركات.

فيما بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني(20) مليون سهم بقيمة بلغت (53) مليون دينار من خلال تنفيذ (22) صفقة على اسهم شركة واحدة.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني(18,958) مليون سهم بقيمة بلغت (50,238) مليون دينار من خلال تنفيذ (21) صفقة على اسهم شركة واحدة.