بالفيديو والصور… حصيلة قمع التظاهرات جنوبي العراق

تعرضت التظاهرات ضد الفقر والبطالة، في أقصى جنوب العراق، منذ يوم أمس، إلى قمع وحملات اعتقال طالت المشاركين فيها من بينهم ناشط بارز ومشهور، وسط غليان مستمر منذ الأسبوع الماضي، وتلويح من باقي المحافظات بالتضامن.

واستخدمت الأجهزة الأمنية العراقية، الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين بمحافظة البصرة أغنى مدن البلاد بالنفط، جنوبا، في مشهد يتكرر من منتصف العام الماضي انطلاق شرارة الاحتجاج ضد انعدام فرص العمل والخدمات في ظل ارتفاع ناري لحرارة الصيف بدرجة فاقت الـ50 مئوية.

وكشف رئيس مجلس عشائر البصرة، الشيخ رائد الفريجي، في تصريح لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم الأحد، 30 حزيران/ يونيو، أن حصيلة القمع الذي تعرضت له التظاهرات في المحافظة منذ ليلة أمس، بلغت اعتقال 5 متظاهرين من بينهم الناشط البارز، كاظم السهلاني.

وأضاف الفريجي، أن السهلاني، أعتقل مساء أمس، من قبل الأجهزة الأمنية، دون مذكرة إلقاء قبض، وتم إطلاق سراحه، صباح اليوم.

ويقول الفريجي، إن المتظاهرين يعبرون عن معاناتهم لماذا يتم مواجهتهم بالقوة، لماذا لا يصرح المسؤولين بإنهم فشلوا في تلبية المطالب، وليس استخدام الضرب والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في قمع التظاهرات”.

ا تعرضت التظاهرات ضد الفقر والبطالة، في أقصى جنوب العراق، منذ يوم أمس، إلى قمع وحملات اعتقال طالت المشاركين فيها من بينهم ناشط بارز ومشهور، وسط غليان مستمر منذ الأسبوع الماضي، وتلويح من باقي المحافظات بالتضامن.