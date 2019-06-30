تسجيل 250 ألف عاطل عن العمل في ذي قار بينهم أكثر من 50 ألف خريج

ذي قار / حسين العامل

كشفت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة ذي قار يوم الثلاثاء ( 25 حزيران 2019 ) عن تسجيل 250 ألف عاطل عن العمل من بينهم أكثر من 50 ألف خريج ،

وفيما أكدت عدم تعاون الدوائر الحكومية مع دائرة العمل بشأن تعيين العاطلين ، أشارت الى أن عدد العاطلين الذين تم تعيينهم في القطاعين الخاص والعام طيلة الأعوام الماضية لا يتجاوز الأربعة آلاف عاطل. وقال مدير دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة ذي قار محمد عبد الستار الغزي للمدى إن ” قسم التشغيل في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ذي قار سجل حتى الآن 250 ألف عاطل عن العمل ضمن قاعدة البيانات الخاصة به وهم من الخريجين وغير الخريجين ومن كلا الجنسين “، مشيراً الى أن ” العاطلين عن العمل المسجلين يتوزعون بواقع 117 ألف عاطل وأرملة ومطلقة مشمولين بمنحة الحماية الاجتماعية ، و 40 ألف عاطل تم ترويج معاملات لهم لغرض الحصول على راتب الحماية الاجتماعية وهؤلاء حالياً بانتظار التخصيص المالي “.

وأضاف الغزي ” أما المتبقي من العاطلين المسجلين والبالغ عددهم 93 ألف عاطل فهم لا يتقاضون شيئاً ويشكّل عدد الخريجين منهم نحو 50 بالمئة”، مؤكداً وجود خريجين عاطلين عن العمل من حملة شهادة الماجستير والبكالوريوس”.

وأردف مدير دوائر العمل والشؤون الاجتماعية إن ” العاطلين عن العمل غير المشمولين بمنحة الحماية الاجتماعية هم بانتظار فرصة عمل أو رواتب شبكة الحماية الاجتماعية أو قروض”، مشيراً الى أن ” عدد العاطلين عن العمل الذين تم توفير فرص عمل لهم في القطاعين الخاص والعام لا يتجاوز الأربعة الاف عاطل طيلة السنوات الماضية”.

وأوضح الغزي إن ” الدوائر الحكومية لم تتعاون مع دائرة العمل بشأن تعيين العاطلين ولا تعتمد على قاعدة بيانات العاطلين المسجلين في قسم العمل” ، داعياً ” الدوائر الحكومية التي تتوفر فيها فرص تعين ودرجات شاغرة الى اعتماد قاعدة البيانات الخاصة بالعاطلين المسجلين في قسم العمل وتعيينهم بحسب الأسبقية والاختصاص”.

منوهاً الى أن ” قاعدة البيانات تضم جميع الاختصاصات وإن العاطلين عن العمل مسجلين فيها منذ عدة سنوات وهم بأمس الحاجة لفرصة عمل”.

وأشار الغزي الى أن ” الجامعات والكليات تخرج سنوياً آلاف الخريجين ومن مختلف الاختصاصات لكن دون أن يمارسوا اختصاصاتهم بسبب قلة فرص العمل “، مؤكداً تسجيل 3 آلاف مهندس عاطل عن العمل ضمن قاعدة بيانات قسم التشغيل في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ذي قار”.

ودعا مدير دوائر العمل والشؤون الاجتماعية الى شمول عدد أكبر من العاطلين عن العمل بإعانات وقروض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كون محافظة ذي قار تضم أعداداً ضخمة من العاطلين عن العمل وكونها رابع محافظة بعدد السكان حيث تضم أكثر من مليونين و 200 ألف نسمة.

وعن الدورات التأهيلية للعاطلين قال مدير دوائر العمل والشؤون الاجتماعية إنه ” تمت إقامة عدة دورات تدريبية لتأهيل العاطلين عن العمل خلال السنوات المنصرمة وإن عام 2018 وحده شهد تخرج 1450 متدرباً من هذه الدورات المذكورة “، مبيناً أن ” الدورات شملت مهن صيانة الموبايل وصيانة السيارات وصيانة المولدات وأجهزة التكييف وتعليم الحاسوب وتعلم مهن الكهرباء والحلاقة الرجالية وتغليف السقوف الثانوية فضلاً عن مهن الخياطة والكوافير للنساء “، مشيراً الى أن ” الدورات التدريبية تأخذ بالحسبان حاجة السوق المحلية لتلك المهن”.

وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار يحيى المشرفاوي، كشف يوم الخميس ( الأول من شباط 2018 ) عن أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل مسجّل رسمياً في محافظة ذي قار ” ، وفيما أشار الى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل في المحافظة بات يواجه جملة من التحديات وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أكد على أهمية دعم النشاطات التجارية والصناعية من أجل توفير المزيد من فرص العمل، كون الحكومة عاجزة عن توفير الدرجات الوظيفية للخريجين والعاطلين عن العمل.