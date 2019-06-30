تظاهرات في اقليم كوردستان تنديدا بالقصف التركي الذي اودى بحياة مدنيين

تظاهر العشرات في بلدة “جوارقورنه” التابعة لقضاء رانيا في محافظة السليمانية يوم السبت تنديدا بالقصف التركي الذي اسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وعلى صعيد موازنٍ تظاهر ذوو الضحايا ومعهم العشرات من الاشخاص في منطقة “كورتك” الذي تعرض لقصف من قبل المقاتلات الحربية التركية واسفر عن مقتل واصابة عدد من المدنيين بينهم اطفال ونساء.

وطالب المتظاهرون بإيقاف ما اسموه “الابادة الجماعية” التي يتعرضون لها من قبل تركيا.

وقتل ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة ووقع جرحى يوم 27 من شهر حزيران الجاري بقصف لمقاتلات تركية داخل اقليم كوردستان.

وذكرت مصادر امنية، ان مقاتلات تركية شنت قصفا على عجلتين في منطقة “كورتك” قرب جبال قنديل، مما ادى لمقتل لثلاثة اشخاص ابن وام وطفلهما، واصابة 5 اشخاص اخرين، فضلا عن احتراق العجلتين.

وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية مؤخرا على مواقع تقول انها تابعة لحزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من جبال قنديل داخل اراضي اقليم كوردستان مواقع له.