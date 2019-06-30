حكومة بغداد العميلة الى زوال محتوم

خلال الاسبوع الماضي واشنطن كانت حافلة بالمناقشات السياسية والفكرية حول العلاقة مع ايران الملالي وخاصةً بعد تراجع ترامب عن ضربها خلال الدقائق الاخيرة قبل موعدها. الصقور الذي يحيطون بترامب من بولتن وبومبيو وكاسبر وهاسبل(رئيسة ال CIA)، شددوا على ان نظام ايران الملالي يجب ان ينتهي وان هذا الوقت قد حان وخاصةً بعد الضربة الإيرانية للدرون الامريكي. الرئيس ليس ارحم على ايران منهم والا لما اختارهم ولكن اكثر حذراً عندما تصل الحالة الى الحرب. الرئيس وبعد الضربة يريد موافقة دولية لها وسيحصل عليها في اجتماعات العشرين في طوكيو هذا الاسبوع، والأسبوع القادم سيقرر مجلس الامن الموافقة للقوى المتحالفة بتغير نظام الملالي.

حكومة بغداد العميلة لنظام الملالي في ايران قد اكتملت بعد اكثر من عام من تشكيلها وفيها لأول مرة وزير الدفاع شيعي وليس سنياً، ورغم ان الخطوة لا تتماشى مع الخطوط التي رسمت من قبل العملاء الاوئل أعضاء مجلس الحكم والباني والمخطط لعراق ما بعد ٢٠٠٣ العميل المزدوج احمد الجلبي الذي بدء البيت الشيعي الطائفي، والذي جعل من العرف (وليس دستورياً) ان يكون رئيس الوزراء للشيعة والداخلية للشيعة والدفاع للسنة ولكن تم تجاوزه هذه المرة ووضع شيعي لوزارة الدفاع.

رغم اني من المناصرين لهذه الخطوة ولكنها يجب ان تكون فقط للوطني الشريف المستقل وليس لعملاء ايران وعلى اساس الرجل المناسب في المكان المناسب. انا شخصياً لا اعرف اللواء وزير الدفاع الجديد ولكن أتمنى ان يتصرف كوطني مستقل ما دام ان اختياره كانت طفرة نوعية لدحر المحاصصة الطائفية، ونتمنى ان يكون رئيس الوزراء القادم سني او مسيحي عربي مثلاً حتى تمحى الطائفية ومن بناها وأسسها بعراق مابعد ٢٠٠٣، وكذلك حتى تفهم واشنطن/ترامب ان العراقيين قرروا الوحدة والعمل المشترك داخل بلدهم.

لاكن هذا لا يعني مطلقاً ان الحكومة العميلة التي بنيت على تزوير معظم نواب البرلمان الاخير وحصول موافقة سليماني على الرؤوس الثلاثة الكبيرة فيها قبل موافقة البرلمان العميل عليها انها اصبحت وطنيه وعراقيةالاصل والانتماء، بل عميلة لايران الملالي للنخاع وزوالها مع زوال النظام الإرهابي في ايران والذي حدد ان يكون هذا العام ان شاء الله. وانا متاكد ان الضوء الأخضر قد اخذ من سليماني بالتصويت بنعم للداخلية والدفاع ايضاً.

انتم عملاء لان ليس هناك خدمات بعد مرور ١٦ سنة من حكمكم، ولان خيركم اصبح مسجل عميل رسمي في مخابرات الحرس الثوري الايراني الإرهابي ولانكم لحد الان تمارسون الاٍرهاب ضد شعبكم وتقتلوا وتعذبوا شبابه الأبطال في سجون الحكومة العميلة او مليشيات الخس والعار، والأفلام والصور قد ملأت الدنيا تنقل جرائكم.

الاسبوع الماضي أعطيت التسجيل الكامل لمجموعة من الشرطة او المليشيات العراقية الذين يعذبون بالضرب شباب مغطات رؤوسهم بهمجية وحقد وتخلف لسناتور امريكي معروف والذي جعلته يسئلني بتعجب مرتين هل هذا حقاً في العراق؟ هذا البلد الذي حررناه؟، قلت له نعم وهذا لا شيء لما يقومون به هؤلاء المجرمين تحت مضلة خريج جامعة السوربون الطائفي بامتياز عادل عبد المهدي. ستحاسبون كلكم قريباً، من المعتوه الجعفري الى المثقف عبد المهدي على هذه الجرائم.

العراقيين يعرفون جيداً ان الظلم الذي يقع عليهم من قبل هذه الزمرة المجرمة لا يدوم وان العالم لم يسكت على هؤلاء العتاكة الذين يحكمون العراقيين بينما هم عبيد لرئيس وجنرالات ايران.

امريكا وانا مقتنع جداً وقلتها مراراً انها اتخذت القرار لسحق حكومة الملالي في ايران وتشكيل حكومة إنقاذ من مجاهدين خلق البطلة وعناصر المقاومة الشريفة الاخرى وانها تعمل بهذا الاتجاه الان وحكومة الملالي تعرف ذلك حتى اذا وافقت على الشروط ال ١٢، ولسبب واحد ان حكومةالملالي فقدت مصداقيتها وان العالم الحر ببساطة يؤمنون ان مافية ارهابية تحكم ايران وليس حكومة تعمل بدستور فيه ضوابط القرن الواحد والعشرين.

ترامب وحكومته لا يحترموا حكومة العراق لانهم يعتقدون انها حكومة شوادي تابعة ببساطة الى احد ألوية الحرس الثوري الايراني. ازالة حكومة بغداد وحزب الله والحوثيين يأخذ ساعات بعد ازالة حكومة الملالي في ايران وكما قالها ترامب في مقابلته التلفزيونيه الاخيرة مع ال NBC.

شعبنا البطل المناضل في العراق اخرجوا للشوارع وشاركوا اهلكم بالبصرة البطلة واعلنوا العصيان المدني وفي كل البلاد، اخبروا العالم إنكم قد تعبتم من حكم الملالي لكم، وإنكم تعبتم لان جنرال واحد ايراني الأصل والانتماء(سليماني) يحكم ويتدخل بعمل الرئاسات الثلاثة، جنرال واحد يدمر اقتصادكم بحرق المنتوج الزراعي وتسميم المواشي وقتل الأسماك والدواجن وسرقت مصافيكم النفطية، دمر صناعة الأسمنت والحديد، دمر الخطوط والمحطات الكهربائية حتى يبقى العراق معتمداً على انتاج ايران الكهربائي. دمروا بنية العراق الاجتماعية بإدخال اكثر من ثلاثة ملاين افغاني وايراني وباكستاني ليحتلوا النجف وكربلاء والكاظمين وسامراء باسم الدين والطائفة.

مهاجمة السفارة البحرانية البارحة من قبل مجاميع العتاكة الذين يشترون ويباعون كل يوم عشرات المرات، كان سبباً اخر لإزاحة هذه الحكومة العميلة، التي تتسارع في خدمة اسيادها في قم وطهران رغم ان اخوانكم العرب في لبنان واليمن والمسلمين في ايران والباكستان وافغانستان لم يهاجموها.

حكومتنا المنبطحة تتسابق مع ايران بالحقد واللئم والكراهية. عرب البحرين هم امتداد لعشائر العراق الجنوبية وان كل عملهم هو استضافة المؤتمرين ولكن المحرك والقائد للمؤتمر هي امريكا، واذا إنتوا رجال صدك اذهبوا وادخلوا باحة السفارة الامريكية ياأولاد العار والسفالة.

أخرجتم الفلسطينين حتى من سكناهم في بغداد بعد ٢٠٠٣ وسرقتوا بيوتهم وطردوهم للصحراء ومات الكثير منهم بحجة انهم سنة عرب. لماذا تبقون عبيد وليس احرار حتى في بلدكم العراق؟.

الانتصار قريب لكل وطني العراق من البصرة الفيحاء الى موصل الخير والعطاء، وتحرير الارض من ملالي واتباع ايران على الأبواب والله دائما معنا.

ايهم السامرائي

حزيران ٢٩، ٢٠١٩