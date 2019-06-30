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حمامتي البغداديه


حمامتي البغداديه

عبد صبري أبو ربيع

حمامتي حمامة كنائس ومنائر

وشهقة فجـــر ٍ وتغريدةُ طائر

ورقصة العشـاق بين المزاهر

حـــــــلاوة قلب وطيبة خاطر

وعينٌ ضاحكة وقــوام ساحر

بغداديون خلقاً ومشاعر

ســاحراتٌ والبغداديات

باسمات المظاهر

الخــد وردٌ أحمر

والأكتاف ضفائر

والعيون لوزيه سوداء

مكحلة المحاجر

الله بين الكنيسة والشارع

جمــــالٌ قـــاهر

ينفطر القلب لمــــرآهن

والأشــــــواق خناجــــر

والليل يغار من جدائلهن

والبدر من وجهٍ ساحر

والعبق المجنون

يفر من أوصالها ويغامر

وتحــت أعطــــافها

وهجٌ كالبركان فائر

لو لم تكن بنات الرافدين

لقت حوريــــــــاتٌ بواكر

هؤلاء أهلي منذ القرون الأولى

وحتى الحاضر

أطرقت على شطآنها دجلة

والأمواه تتناثر

لا يعـــرفـون الضيـم أهلي

ولا المكارهة ولا المخاطر

فإذا أقبل ليلٌ

فلابد من فجر ٍ ثائر

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