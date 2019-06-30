خبير: سعي لإدخال المحكمة الاتحادية ضمن صفقة “تقاسم المناصب”

أكد خبير قانوني، الاحد، أن سعي الكتل السياسية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا يأتي بالتزامن مع حراك حسم الدرجات الخاصة، فيما لفت إلى أن الهدف من ذلك هو إدخال مقاعد الهيئة القضائية ضمن ما يعرف بصفقة “تقاسم المناصب”، مشدداً على أن احزاباً سياسية ما زلت تصرّ على تبني رجال دين مثيرين للجدل ليكونوا أعضاء في المحكمة.

وقال محمد الشريف في تصريح صحافي اليوم (30 حزيران 2019)، إن “سعي مجلس النواب لاقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته الحالية يعكس خطورة الموقف وينذر بوجود نوايا سيئة تقف ورائه”.

وأضاف الشريف، أن “الإصرار على طرح القانون للقراءة الثانية من دون الاستماع لآراء الجهات ذات العلاقة وتجاهل الانتقادات الشديدة للصيغة المعروضة، يوضّح رغبة حقيقية في الاستحواذ على الهيئة القضائية العليا في العراق”، مبيناً أن “الكتل السياسية تسعى لإقرار القانون بالتزامن مع السعي لحسم الدرجات الخاصة، حيث يوجد توجه لتمديد حسمها لغاية شهر أيلول المقبل”.

ولفت الشريف، إلى أن “الهدف واضح هو أن يتم اقرار القانون قبل ذلك الموعد لكي يتم تقاسم مقاعد الهيئة القضائية في المحكمة بين الكتل السياسية”، منوهاً إلى أن “ما يعزز تلك المخاوف هو الابقاء على مصادقة مجلس النواب كشرط لتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ومن ثَم يكونوا تحت رحمتها، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الاتحادية”.

وأكد، أن “الاحزاب الاسلامية تحاول فرض هيمنتها على المحكمة من خلال تبنيها وجود خبراء الشريعة الذين بحسب تسريبات سيكونون رجال دين فشلوا في تجاربهم السياسية”، مستطرداً بالقول، أن “المعلومات المتوفرة تفيد بأن مقاعد المحكمة الاتحادية العليا سوف يتم ادخالها ضمن صفقة تقاسم المناصب الخاصة بين الكتل السياسية”.

وذكر، أن “هيمنة الكتل السياسية سوف تكون على محورين الأول بتبنيها قضاة يكونون في وقت لاحق تابعين لها، والثاني هو وضع خبراء الشريعة وفقهاء القانون ضمن تشكيل المحكمة القضائي، وهم أعضاء في أحزاب إسلامية نافذة مثيرين للجدل”.

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