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صحة الكرخ / افتتاح البيت الصحي في قرية البوعيثة

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) البيت الصحي في قرية البوعيثة التابعة لمنطقة التابع لقطاع الدورة للرعاية الصحية الاولية بحضور النائب (يحيى فرج العيثاوي) و مدير قسم الصحة العامة و مدير القسم الهندسي و مديرة قطاع الدورة للرعاية الصحية و شيوخ و وجهاء المنطقة

وبين الحجامي ان من اهم الخطوات و الخطط و الدراسات التي اعدتها الدائرة من اجل الارتقاء بالواقع الصحي لكافة الاقضية و النواحي و المناطق التي من تقع ضمن عمل دائرتنا و كذلك الشعور بالمسؤولية تجاه خدمة ابناء هذه المناطق هو القيام بافتتاح المراكز و البيوت الصحية في مناطق الاطراف حيث تم اليوم افتتاح البيت الصحي في منطقة البوعيثة التابع لقطاع الدورة للرعاية الصحية و التي تعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة و تم الايعاز على تهيئة و تزويد البيت الصحي بكافة الاجهزة و المستلزمات الطبية و الصحية لمختلف خدمات الرعاية الصحية من ( التشخيص ، الاسنان ، المختبر ، الصيدلة ، الضماد ، اللقاح) و رفد المركز بالملاكات الطبية و الصحية و الادارية لتقديم افضل الخدمات لابناء هذه المنطقة مؤكدا على تفعيل دور التثقيف الصحي للمواطنين بغية تقليل الاصابات المرضية للحوامل و الاطفال و ركز على دور رعاية الاطفال و رعاية الام و كبار السن و كذلك القيام بالقاء محاضرات و لقاءات تثقيفية للمواطنين

و بدوره اثنى النائب (يحيى فرج العيثاوي) على الاستجابة السريعة لدائرة صحة بغداد الكرخ متمثلة بمديرها العام الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) على الاهتمام و الاستجابة السريعة بافتتاح البيت الصحي و رفده بالملاكات الطبية و الصحية و تجهيزه بالاجهزة الطبية و هذا يولد شعور للمواطن على مقدار الاهتمام الكبير الذي يحضاه من قبل دائرة صحة الكرخ بالاضافة الى اختصار للمسافة و الوقت الذي كان يقطعه المواطن للوصول الى اقرب مركز صحي من اجل تلقي الخدمات الصحية .

اعلام صحة الكرخ

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