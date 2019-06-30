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عبد اللهيان: ترامب ومتطرفو البيت الابيض تلقوا رسالة صارمة من إيران

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الاحد، 30 حزيران 2019، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومتطرفي البيت الأبيض، بحسب وصفه، “تلقوا رسالة صارمة من جزء صغير جدا من قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العظيمة في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة المتطورة المعتدية”.

وكان أمير عبد اللهيان، غرد عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”: “إن السبيل الوحيد لخلاص الرئيس الأمريكي ترامب هو تغيير سلوكه في مواجهة المنطق القوي للقيادة والشعب الإيراني العظيم، هو غير مؤهل حتى للحديث عن حظر قائد الثورة الاسلامية، إنه يريد أن يفعل شيئا يحظى باهتمام الإمام الخامنئي ولكنه تلقى بالفعل الإجابة”.

وكان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حذر في وقت سابق وبعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، ترامب من مغبة ارتكاب أي خطأ ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال عبداللهيان: تحذير الى ترامب! إن اأخطأتم فان كلمة الفصل ستكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نهاية المطاف باقتدار.

وأضاف أن ترامب ومتطرفي البيت الأبيض تلقوا رسالة صارمة من جزء صغير جدا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية العظيمة في اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة المتطورة المعتدية.

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