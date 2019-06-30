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علاوي يعلن تشكيلا في اقليم كوردستان يضم رئيسا و16 عضوا

أُعلن في اقليم كردستان رسميا عن تشكيل المنبر العراقي، واتخاذ العاصمة اربيل مقراً لها، وذلك بحضور مسؤولين سابقين وشخصيات اكاديمية واجتماعية بارزة.

وذكر بيان صادر عن مكتب زعيم المنبر اياد علاوي اليوم السبت انه قد جرى انتخاب النائب السابق علاء مكي ليكون مسؤولاً للمجلس المركزي للمنبر في الاقليم، بالاضافة الى ١٦ عضواً آخرين كأعضاء للمجلس، مع مراعاة التمثيل النسوي .

ونقل البيان عن مكي قوله في كلمة القاها خلال الاحتفالية ان “المنبر العراقي كيان وطني طوعي مستقل وسيتبنى مسارات الاعتدال واعلاء سيادة القانون واستقلالية القضاء” .

واضاف ان “قيادة المنبر بزعامة اياد علاوي وضعت اهدافاً استراتيجية واخرى مرحلية في مقدمتها اصلاح النظام السياسي بعيدا عن الاقصاء والتهميش والاجتثاث والطائفية وبناء مؤسسات الدولة المتكاملة وفق معايير الكفاءة والنزاهة بالاضافة الى مكافحة الفساد المالي والاداري وتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات”.

ونوه مكي الى ان “تشكيل المنبر في اقليم كوردستان سيشكل اضافةً ودعماً كبيرا لأجل تحقيق تلك الاهداف”.

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