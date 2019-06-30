قتل عناصر من داعش باشتباكات مع قوات الشرطة قرب نفق للتنظيم في نينوى

اعلنت خلية الاعلام الامني التابعة لوزارة الدفاع العراقية يوم السبت عن مقتل عدد من عناصر داعش بضربة جوية للتحالف الدولي واشتباكات استهدفت نفقا “كبيرا” جنوبي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمال العراق.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان “فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي قام بتنفيذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش في “منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير” وهو عبارة عن نفق كبير تحت الارض”.

واضاف البيان انه “قبل وصول القوة تم قصف الوكر بضربة جوية وعند وصولها قرب النفق تمت مشاهدة جثة لاحد عناصر داعش وعند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لاطلاق نار من داخل النفق وتم الرد بقوة على مصدر اطلاق النار وقتل ارهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنكوف، مشيرا الى ان العملية تمت في “منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل” .