كهرباء كوردستان توضح حقيقة “اللاعدالة” بتوزيع الطاقة بين محافظات الاقليم

نفت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت ما رددته بعض وسائل الاعلام حول اللاعدالة في مسألة توزيع الكهرباء على محافظات الاقليم، معلنة تفصيلا كاملا عن الكميات الموزعة في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة انه منذ مدة تتردد في بعض وسائل الاعلام وعلى السن اشخاص غير مسؤولين تصريحات عن سوء في توزيع الطاقة الكهربائية في محافظات الاقليم، مؤكدة عدم صحة هذه الانباء ومعلنة عن نشر الحقائق عبر قواعد بيانات واعداد دقيقة للمواطنين.

وشدد البيان على ان الوزارة استطاعت بشكل مهني وعادل توزيع حصص المحافظات من الطاقة الكهربائية، مبينة ان بيان كل هذه النسب والبيانات جاءت عن طريق الدراسات وهي مقترحة من قبل فريق استشاري وذا خبرة في الوزارة وبموافقة المديرية العامة للكهرباء في محافظات الاقليم.

واوضح البيان جميع هذه الاعمال نفذت بالجداول والبيانات والاعداد ومثبتة من المديرية العامة للسيطرة المركزية في الاقليم، مبينا انه في نهاية هذا الشهر تم توزيع الكهرباء على محافظات الاقليم وفقا لما هو مدون في تلك البيانات.

واشار البيان الى ان حصة اربيل كانت 1129 ميغاواط في الوقت الذي هي بحاجة الى 1800 ميغاواط، وان حصة السليمانية كانت 753 ميغاواط وكرميان 138 وجمجمال 50 ميغاواط ومعامل السليمانية 200 ميغاواط، في الوقت الذي تحتاج فيه السليمانية الى 1200 ميغاواط وكرميان 160 ميغاواط.

كما اشار البيان الى ان الكمية التي جهزت بها محافظة دهوك كانت 559 ميغاواط في وقت تحتاج فيه المحافظة الى 900 ميغاواط.

ونوه البيان الى نجاح هذا البرنامج يظهر خلال تنفيذ وتسلم الارقام والبيانات بحيث في هذا الشهر ووفقا لبيانات مديرية السيطرة المركزية في الاقليم تم توزيع الكميات الاتية من الكهرباء الوطنية على المواطنين: في محافظة السليمانية بالمجمل 19.46 ساعة (كرميان 21 ساعة) واربيل بالمجمل 18 ساعة ودهوك بالمجمل 14 ساعة.