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كوردستان تبلغ تركيا قلقها من القصف: يجب ألا نكون ساحة لتصفية الحسابات

أعربت حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن حزنها وقلقها من القصف التركي الذي أوقع قتلى في صفوف المدنيين.

وقالت الحكومة في بيان لها ان “حكومة اقليم كردستان تدعو الى عدم جعل مناطق الاقليم ساحة لتصفية الحسابات بين حزب العمال الكردستاني وتركيا”.

واضافت حكومة اقليم كوردستان في بيانها “لن تقبل ان تكون تلك الاراضي منطلقاً لشن هجمات على دول الجوار، كما ندعو تركيا الى عدم تكرار القصف”.

وأكدت انه “لا يجوز ان يصبح سكان القرى الحدودية ساحة للقتال وللقصف، ويجب على مسلحي حزب العمال ان يبتعدوا عن تلك القرى وألاّ يعرضوها للمخاطر”.

يشار الى ان القوات التركية تشن هجمات بشكل شبه مستمر على مناطق باقليم كوردستان، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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