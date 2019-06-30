لماذا ينتشر زنا المحارم في روسيا؟

إيهاب مقبل

تتصدر روسيا قائمة الدول التي ينتشر فيها زنا المحارم، إذ تكشف الإحصاءات الروسية الحديثة أن نحو 9 من كل 10 ضحايا العنف المنزلي، في سن 10 إلى 15 سنة، يخفون حقيقة تعرضهم لانتهاك جنسي من آباءهم وإخوانهم وأجدادهم وأقاربهم الآخرين. وزنا المحارم هو علاقة جنسية بين المحارم، كأخٍ وأخته، أو أب وأبنته، أو أم وأبنها، أو بين الأجداد وأحفادهم، وهلم جره. ولكن يعد شذوذ الأخ مع أخته من أكثر أنواع زنا المحارم انتشارًا في البلاد.

واحد من الأسباب الرئيسية لتفشي زنا المحارم في روسيا هو أن القانون الروسي لا يعد الجنس بالتراضي، بما في ذلك زنا المحارم، جريمة، مما فتحَ الباب على مصراعيه للتطاول على المحارم. ومع ذلك، يحظر قانون الأسرة في البلاد زواج المحارم.

وهناك أسباب أخرى لهذه المشكلة الإجتماعية مثل الأدمان على الكحوليات والمخدرات، ومشاهدة المواقع الاباحية ومواد الإثارة الجنسية، وضعف النظام الأخلاقي داخل الأسرة، وعدم وجود برامج حكومية للتصدي للمشكلة، فضلًا عن عدم التفريق بين الأولاد والبنات في الفراش، أو المداعبات الجسدية بين الذكور والإناث والتي تأخذ شكلا من أشكال المزاح، أو ظهور الأم أو البنات بملابس كاشفة تظهر مفاتن الجسد أمام المحارم الذكور، والعكس بعدم تبسط الذكور أمام محارمهم من الإناث. ويعتبر الفقر في روسيا عاملًا مركزيًا لزنا المحارم، بعد أن زاد عدد الفقراء في البلاد عن نحو 20 مليون مواطن، حيث يسبب الفقر تكدس الأسرة في غرفة واحدة أو في مساحة ضيقة، مما يجعل العلاقات الجنسية بين الوالدين تتم على مسمع وعلى مرأى من الأبناء والبنات.

ولعل أبرز الآثار السلبية لزنا المحارم هو اهتزاز معاني الأبوة والأمومة والأخوة، تلك المعاني التي تشكل الوعي الإنساني السليم وتشكل الوجدان الصحيح، حيث ينتج عن زنا المحارم مشاعر سلبية مدمرة لكل العلاقات الأسرية كالغيرة والصراع والكراهية والاحتقار والغضب. وهذه المشاعر كثيرًا ما تتطور إلى حالة من العزلة والكآبة والعدوان تجاه الذات وتجاه الآخر «الجاني»، وربما تحاول الضحية أن تخفف من إحساسها بالخجل والعار باستخدام المخدرات أو الانغماس في ممارسات جنسية مشاعية مبالغة فيها بهدف الانتقام من نفسها ومن الجاني.

ويعتبر حظر زنا المحارم في ألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج والبلاد العربية وغيرهم، ثمرة من ثمرات التطوّر والانتقاء الطبيعي، وذلك لأن الأطفال المولودين من زنا المحارم هم عرضة لعاهات وراثيّة، جراء خرق قانون الطبيعة. ولذلك، يمكن القول أن البلدان التي شرعت زنا المحارم، مثل روسيا وفرنسا وإسبانيا وصربيا وسلوفينيا والبرتغال وهولندا وغيرهم، هم أكثر عرضة في المستقبل للمشاكل الوراثية.

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