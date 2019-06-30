Posted on by

مؤتمر إنشقاق الدعوة

عبد الرسول سليم

تبدو صورة الحزب الأكثر في رصيد الشهداء ومقارعة نظام البعث في العراق ، تبدو صورة حزب الدعوة وهو يتجه الى عقد مؤتمره القادم ، كصورة الضحية المذبوحة بسكين المالكي ، فكل الأجواء المتوترة التي سوقها المالكي و من يتفق معه تنتهي الى نتيجة مفادها انشقاق جديد قد يكون الأخطر في مسيرة الدعوة .

مصادر من شورى الدعوة سربت معلومات في ان المؤتمر يتحكم به خط واحد هو خط المالكي ، من نواحي الإعداد والحضور والمحاور والانتخابات ، وان تراخي الطرف الآخر وتركه لمحور المالكي يتصرف كيف ما شاء هو لتعزيز تسجيل النقاط المهمة قبل الافتراق ما بعد المؤتمر .

الشيخ عبد الحليم الزهيري ، أحد القيادات التاريخية الذي ينظر له دعاة من الفريقين انه بيضة القبان يبدو محبطا مما وصلت اليه الأمور ، فاللجنة التحضيرية التي يسيطر عليها خط المالكي تتصرف ” بمحورية ” واضحة في دعوة الدعاة للمؤتمر ، إستبعاد اكثر من أربعين من دعاة الخارج ، وخمسين من دعاة الداخل ، وتصعيد بصلاحيات الاستثناء تسعة عشر عضوا اغلبهم من الدعاة الجدد الذين جاء بهم المالكي ايضا ، و تكريس مبدأ الموالاة له يمثل توجها مخيفا في نظر الكثير من الدعاة سيؤدي الى تلاشي صورة الدعوة الحقيقية في نظرة الكثيرين اليها .

المعتدلون من الدعاة سيتجهون في نهاية المطاف الى إصدار بيان للأمة يعلنون فيه برائتهم من خطوات المالكي التي تريد نسف البيت الدعوتي وجعله حائط صد يتموضع به امام هجمات الآخرين ، في حين وجد دعاة المالكي أنفسهم امام مواجهة لإخوانهم ممن لم يكونوا على وفاق معهم ، ولعل الكثير منهم لم تعجبه هذه الطريقة ، لكنهم يعملون نتيجة ضغوط تمارس عليهم .
أما نغمة القيادة الشابة فلا اصل لها ولا فصل وهي رغبة لن تتحقق في ظل طموحات غير مشروعة للمالكي ، فيما يرى القيادي علي الاديب ان خط المالكي ارهق الحزب بمشاكله الداخلية والخارجية والأفضل له التجمع تحت لافتة دولة القانون وترك الحزب .

في ظل هكذا وضع متوتر سيذهب الدعاة لحضور مشهد الانشقاق الأخير للدعوة ، ولحضور مسرحية لم يتقن أدوارها المالكي ورهطه ، وبذلك سيدقون المسمار الأخير في نعش الدعوة وهم يعلمون !!

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close