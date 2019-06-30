متحدث يكشف انضمام المئات من العرب لمجموعة مسلحة جديدة لـPKK في العراق

ذكر المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت يوم السبت ان قرابة 2500 شخص من ابناء القومية العربية انضموا الى صفوف مجموعة مسلحة شكلها حزب العمال الكوردستاني مؤخرا في قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال الحويت “نناشد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل لإنقاذ ابناء العرب الذين انتموا الى صفوف حزب العمال الكوردستاني الـPKK في سنجار”.

واضاف ان “هناك اكثر من 2500 مقاتل من العرب انخرطوا في صفوف قوات الـPKK اذ تم تجنيدهم وغسل ادمغتهم وكذلك تم نشرهم في المناطق سنجار وناحية القحطانية والمناطق المحاذية الى الحدود السورية”.

وتابع الحويت ان “هناك جزءا كبيرا من المقاتلين العرب تم نقلهم الى جبال قنديل وقرجوغ ومناطق اخرى”.

وطالب المتحدث الحكومة العراقية “بإعادة ابنائهم الى اهلهم وعشائرهم ومناطقهم قبل فوات الاوان حيث اصبحوا اليوم تحت قوات ومنظمات ليست عراقية انما منظمات ارهابية ومرتزقة تعمل لصالح اجندات خارجية هدفها جر العراق الى محاربة دول خارجية وداخلية وتدمير البلد وعرقلة عودة النازحين الى مناطقهم”.