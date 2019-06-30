مصابون بين صفوف محتجين اثر صدامات مع القوات الامنية اقصى جنوب العراق

افاد شهود عيان يوم السبت ان عددا من المحتجين اصيبوا بجروح اثر صدامات مع القوات الامنية وسط مدينة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوب العراق.

وقال الشهود ان القوات الامنية في البصرة فرقت مظاهرة في العشار وسط البصرة تطالب بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي في المحافظة، مضيفين ان القوات حاصرت عددا من المحتجين في شارع الوطن، وشنت حملة اعتقالات وضرب غاز مسيل للدموع.

ونوه الشهود الى اصابة عدد من المتظاهرين واعتقال آخرين بعد تحرك المتظاهرين من ساحة عبد الكريم قاسم قرب ديوان محافظة البصرة القديم باتجاه شارع الوطن وسط سوق العشار.

في غضون ذلك اكدت قيادة عمليات البصرة في بيان على أوامرها السابقة في استحصال الموافقات الأصولية بخصوص المظاهرات وتقديم طلب رسمي عن طريق مكتب المحافظ باعتباره رئيس الجنة الأمنية العليا بالمحافظة

واوضح البيان انه “خوفا على أبناء المحافظة من المندسين والمخربين وكذلك الحفاظ على البنى التحتية للمحافظة ويجب ان تكون هناك جهة معرفة للمظاهرات والقائمين عليها ويجب تحمل المسؤولية من قبلهم تجاه أبناء مدينتهم واخوانهم والوقوف مع القوات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، نعم التظاهر والمطالبة بالحقوق حق مشروع كفله الدستور”.