مصدر: غش وفساد وتلاعب في القاعات الامتحانية شرقي الفلوجة

كشف مصدر حكومي مسؤول في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن وجود حالات غش وفساد إداري وتلاعب في عمل مراقبي ومدراء المراكز الامتحانية في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة.

وقال المصدر إن «القاعات الامتحانية في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة تشهد حالات تلاعب وغش وفساد إداري خطير في عمل مدراء ومراقبي القاعات الامتحانية، منها مدرسة الخمائل وقاعة الكرمة النموذجية ومدارس أخرى».

وأضاف أن «البعض من مسؤولي تربية قضاء الكرمة وضعوا طلاباً وطالبات في مراكز معينة وهناك كارثة تحدث في المدارس الأهلية التي يمتحن طلابها في القاعات الامتحانية في نفس المدينة ومنهم من طلاب من الرمادي والفلوجة وهذا تجاوز وخرق واضح لقوانين التربية والتعليم».

وبين المصدر، أن «عدداً من الطلبة والطالبات وضعوا في مراكز محددة في قضاء الكرمة كونهم من أولاد المسؤولين أو ممن دفعوا مبالغ مالية لبعض المدراء لغرض السماح لهم بالغش وإدخال أجهزة إرسال إلى القاعات الامتحانية».

وتابع قائلاً: «هناك جهات سياسية وشخصيات متنفذة توفر الحماية لبعض المدراء وموظفي تربية الكرمة وعدم محاسبتهم وفق القانون والقضاء وضمن الرقابة الحكومية التي لم تتدخل في محاسبة المفسدين».