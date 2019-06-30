مقتل أربعة دواعش وتدمير وكرهم غرب الأنبار

أعلن القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار شعيب برزان العبيدي، اليوم الأحد، عن مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتدمير وكرهم في صحراء الضبعة بين قضائي القائم والرطبة غرب الأنبار.

وقال العبيدي إن «معلومات استخبارية مكنت القوات الأمنية من الجيش والحشد العشائري وبإسناد من طيران الجيش من كشف وكر إرهابي لعصابات داعش في منطقة الضبعة بين قضائي القائم والرطبة غرب الأنبار، حيث تمكنت القوات من قتل أربعة من عناصر التنظيم».

وأضاف أن «القوات الأمنية دمرت وكراً لعصابات داعش الإرهابي وتدمير نفق سري تحت الأرض مع مخبأ للعبوات والمواد المتفجرة وكمية من أجهزة التفجير».

وبين العبيدي، أن «القوات الأمنية شرعت بتفتيش المنطقة بالكامل تحسباً من وجود مخابئ أخرئ، مع تأمين المنطقة من تواجد عناصر داعش الإرهابي الذي يعمل على الاختباء والتمركز في الصحراء الغربية للأنبار».