هل انتهى عصر الاسلام السياسي

نشرة ايلاف اليوم مقالا للسيد احمد حسن تحت عنوان: ” هل قضي على حلم الإخوان بالتواجد داخل المشهد السياسي المصري؟” يقول فيه ” يرى الخبراء أن الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو تختلف في هذا العام عن السنوات الخمس السابقة، حيث تزامنت مع وفاة الرئيس المصري الإسلامي السابق محمد مرسي، وبالتالي تكون قد سقطت تمامًا مطالب الإخوان الدائمة بالشرعية، والعودة إلى الحكم! ثم يستطرد فيقول ” وأكد الخبراء أنه بوفاة محمد مرسي يكون قد خرج الإخوان تمامًا من المشهد السياسي، وليس لديهم تواجد فعلي بين الشعب المصري أو تأثير في الشارع، وهو ما يعتبر نجاحًا كبيرًا لثورة يونيو، تم تحقيقه بعد مرور 6 سنوات عليها, كما إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة بداية العد التنازلي لإنهاء وجود تنظيمات ما يسمى بـ”الإسلام السياسي”، وعلى رأسها جماعة الإخوان، ليس في مصر فقط، بل ربما في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، بدليل ما حدث للإسلام السياسي والإخوان في تونس والسودان وسوريا و( العراق )* وأنهم يدركون الآن أن الشعب يرفض وجودهم سياسيًا واجتماعيًا,كما اكدته التحركات الشعبية والمظاهرات الصاخبة على مدى سنوات حققت إنجازات كبيرة وضعت هذه الدول على المسار الصحيح نحو الأفضل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا، بعد تدهور دام سنوات من العبثية والتخبط السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد تلك الاحزاب الاسلامية الفاشلة, اضافة الى حالة الانقسام والضعف بين صفوفها، خاصة بين شباب هذه الاحزاب، إلى جانب اختفاء تواجد الإسلام السياسي من المشهد السياسي والاجتماعي لهذه البلدان. كان يمكن لهذه الاحزاب الجاهلة أن تخطف هذه الاوطان بكاملها.

ما زلنا نسعى ونكافح من اجل بناء اوطاننا من خلال مؤسسات دستورية راسخة في الداخل، وعبر سياسات أكثر رشدًا وعدلًا واستقرارًا وتوازنا في المنظومة الإقليمية والدولية وبالخصوص على المستوى العربي.

أحمد رامي * أضافها الكاتب