هيفاء الأمين تشارك في قمة القيادات السياسية النسوية “WPL” في اليابان

شاركت النائب عن تحالف سائرون، هيفاء الأمين، مع النائب فيان صبري عقراوي، في تمثيل العراق والعراقيات في قمة القيادات السياسية النسويةWPL الذي عقد في اليابان، لمدة ثلاثة أيام، بحضور ٣٠٠ شخصية قيادية من مختلف بلدان العالم.

واشارت الأمين الى حضور متميز للدول العربية، حيث تم عرض تجارب الدول المشاركة ودور المرأة في التنمية المستدامة وستعرض توصيات قمة الـWPL 2019 على قمة مجموعة العشرين والتي ستنعقد بعد يومين وتضعهم أمام مسؤولياتهم في مواضيع هامة تخص النساء منها التعليم والصحة والرياضة وتشريع القوانين التي تحمي المرأة من القتل والاغتصاب والعنف الجسدي في مناطق النزاع وفي دول لاتزال تمارس التمييز ضد المرأة، وأهمية اشراكهن في صنع القرار على المستويات الوطنية والعالمية.