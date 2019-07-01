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أنقرة ترد على ادانة عراقية لقصفها وتستدعي القائم بأعمال السفارة

أعلنت وسائل اعلام تركية، اليوم الاحد، ان وزارة الخارجية التركية، اكدت للقائم بأعمال السفارة العراقية في أنقرة أن عملياتها ضد الإرهاب خارج الحدود ستتواصل، في رد على ادانة العراق لعمليات القصف لمحافظة السليمانية.

وذكرت TRT التركية ان “وزارة الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة العراقية، وقامت بتبليغه بأن عمليات أنقرة ضد الإرهاب خارج الحدود ستتواصل بحزم”.

يشار الى ان وزارة الخارجية العراقية أدانت، يوم السبت، قصف طائرتين تركيتين مناطق في محافظة السليمانية، داخل اقليم كوردستان، وطالبت أنقرة بايقاف القصف.

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