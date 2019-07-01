Posted on by

احصائية صادمة للضحايا من السوريين على يد حرس الحدود والجندرمة التركية

أفاد مركز حقوقي سوري، اليوم الاثنين، باصابة مزارعين اثنين بجروح بعد استهدافهم بالرصاص الحي من قبل الجندرمة التركية في مدينة ديرك بغربي كوردستان(كوردستان سوريا)

وقال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا ، في بيان : ” المواطنان نبيل بدران العمري، وفؤاد عبدالله يوسف، أصيبا برصاص الجنود الأتراك أثناء حصدهما لمحاصيلهم الزراعية في قريتهم باترزان التابعة لمنطقة ديرك القريبة من الحدود السورية – التركية”.

مشيراً ، إلى أن القوات التركية قتلت منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية 433 لاجئا ، بينهم ( 79 طفلا دون سن 18 عاما ، و 53 امرأة) كما وأصابت 353 شخصا بجروح .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close