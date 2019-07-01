احصائية صادمة للضحايا من السوريين على يد حرس الحدود والجندرمة التركية

أفاد مركز حقوقي سوري، اليوم الاثنين، باصابة مزارعين اثنين بجروح بعد استهدافهم بالرصاص الحي من قبل الجندرمة التركية في مدينة ديرك بغربي كوردستان(كوردستان سوريا)

وقال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا ، في بيان : ” المواطنان نبيل بدران العمري، وفؤاد عبدالله يوسف، أصيبا برصاص الجنود الأتراك أثناء حصدهما لمحاصيلهم الزراعية في قريتهم باترزان التابعة لمنطقة ديرك القريبة من الحدود السورية – التركية”.

مشيراً ، إلى أن القوات التركية قتلت منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية 433 لاجئا ، بينهم ( 79 طفلا دون سن 18 عاما ، و 53 امرأة) كما وأصابت 353 شخصا بجروح .