اقليم كوردستان وتركيا يعملان لرفع التبادل التجاري ل20 مليار دولار

انطلق الملتقى الاقتصادي بين اقليم كوردستان وتركيا، بمشاركة 150 شركة.

وقال سفين دزيي المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، في كلمة له، “في الوقت الحالي حجم التبادل التجاري بين كوردستان وتركيا يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، والجهود قائمة لرفع ذلك الى 20 مليار دولار”.

وحضر الملتقى مسؤولون ودبلوماسيون اتراك، إلى جانب رؤساء عدد من الشركات التركية.

وتعمل بالمجمل اكثر من 1000 شركة تركية في اقليم كوردستان.