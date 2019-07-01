الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن وفاة أحد منتسبيه بمكتب للداخلية

أكدت هيئة الحشد الشعبي أن المنتسب جواد كاظم شبل زيدان الذي توفي قبل ايّام في مكتب البياع التابع لوزارة الداخلية لم تكتمل التحقيقات بعد بشأن طبيعة وفاته.

وصرحت مديرية امن الحشد الشعبي في بيان أن المتوفى لم يكن يشغل منصبا قياديا في الحشد، وتم تسليمه الى الجهات المعنية وفق أوامر قضائية بحسب ما معمول به في امن الحشد باعتبار أن التهمة الموجهة اليه مدنية وليست عسكرية.

وأضافت أن الحشد الشعبي يتابع القضية باهتمام بالغ مع وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقا بالموضوع للوقوف على اسباب الوفاة والتحقيق متوقف على نتائج تقرير الطب العدلي، مبينة ان “الحشد الشعبي مؤمن بعدالة القضاء العراقي وبمهنية وزارة الداخلية بكشف الحقائق وعرضها على الرأي العام”.