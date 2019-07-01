Posted on by

الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن وفاة أحد منتسبيه بمكتب للداخلية

أكدت هيئة الحشد الشعبي أن المنتسب جواد كاظم شبل زيدان الذي توفي قبل ايّام في مكتب البياع التابع لوزارة الداخلية لم تكتمل التحقيقات بعد بشأن طبيعة وفاته.

وصرحت مديرية امن الحشد الشعبي في بيان أن المتوفى لم يكن يشغل منصبا قياديا في الحشد، وتم تسليمه الى الجهات المعنية وفق أوامر قضائية بحسب ما معمول به في امن الحشد باعتبار أن التهمة الموجهة اليه مدنية وليست عسكرية.

وأضافت أن الحشد الشعبي يتابع القضية باهتمام بالغ مع وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقا بالموضوع للوقوف على اسباب الوفاة والتحقيق متوقف على نتائج تقرير الطب العدلي، مبينة ان “الحشد الشعبي مؤمن بعدالة القضاء العراقي وبمهنية وزارة الداخلية بكشف الحقائق وعرضها على الرأي العام”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close