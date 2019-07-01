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الديمقراطي والاتحاد الوطني يغيران أعضاء وفديهما عشية اجتماع الاثنين

يعقد حزبا الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم غد الاثنين اجتماعا في السليمانية، وسط تغييرات اجراها الحزبان على وفديهما المفاوضين.

وجاء في نبأ نشر على الموقع الرسمي للديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاحد، ان الاجتماع سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين، في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية.

واضاف ان الجانبين اجريا تغييرات في اعضاء وفديهما المفاوضين، لافتا الى ان وفد الديمقراطي سيتالف من عضو مكتبه السياسي محمود محمد رئيسا وكل من اعضاء اللجنة عضو المكتب السياسي دلشاد شهاب وفرست صوفي وأوميد صباح.

وتابع ان وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون برئاسة عضو مكتبه السياسي حاكم قادر.

ويسعى الحزبان للوصول لاتفاق بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان وانتخاب محافظ لكركوك يكون موضع قبول من كلا الجانبين.

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