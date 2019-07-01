Posted on by

السعودية ترحب بموقف الحكومة العراقية وتندد باقتحام سفارة البحرين

عبّر مصدر بوزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن استنكار بلاده لحادث اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في العراق، مرحبا بالموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية في هذا الشأن.
وشدد المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على أن “المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية”.
وأهاب المصدر “بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ويذكر أن الاعتداء على السفارة البحرينية في العراق جاء بوقت متزامن مع استضافة المنامة لـ”ورشة البحرين” وخطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close