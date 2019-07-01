السعودية ترحب بموقف الحكومة العراقية وتندد باقتحام سفارة البحرين

عبّر مصدر بوزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن استنكار بلاده لحادث اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في العراق، مرحبا بالموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية في هذا الشأن.

وشدد المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على أن “المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية”.

وأهاب المصدر “بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ويذكر أن الاعتداء على السفارة البحرينية في العراق جاء بوقت متزامن مع استضافة المنامة لـ”ورشة البحرين” وخطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين.